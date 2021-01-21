Минсоцполитики оценивает прожиточный минимум для трудоспособных в 4100 грн/месяц
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
"Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц - 3 967,89 (4546,14 грн - с учетом суммы обязательных платежей)", - говорится в расчетах Минсоцполитики.
Согласно расчетам в разрезе социальных и демографических групп прожиточный минимум для детей до шести лет в месяц должен составлять 3714,72 по сравнению с нынешними 1921 грн, для детей 6-18 лет - 4560,99 грн (сейчас 2395 грн), для дееспособных - 4115,75 грн или 5112,73 грн с учетом обязательных платежей (сейчас 2270 грн), а также для тех, кто утратил дееспособность, - 3370,19 грн против 1769 грн, которые есть сейчас.
В агентстве напомнили, что парламентарии совместно с правительством разработали законопроект о возвращении в домохозяйства уплаченных налогов в размере прожиточного минимума. Ожидается, что это позволит уравновесить "официальный" и "честный" прожиточный минимум и отказаться от практики занижения этой величины.
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