В ПАСЕ призвали Украину восстановить эффективное э-декларирование
Об этом сообщает ЕП .
Отчет похвалил усилия власти по обеспечению функционирования институтов по борьбе с коррупцией. Также в ПАСЕ положительно оценили соглашение о прекращении огня на Донбассе.
В мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и ограниченные результаты в борьбе с коррупцией.
Отчет критикует нападения на журналистов, которые происходят в Украине.
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Поэтому Ассамблея призвала Украину "принять все необходимые меры для укрепления структур, необходимых для борьбы с коррупцией, в том числе путем восстановления эффективного функционирования системы электронного декларирования и уточнения правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины".
Ассамблея также призвала Украину "воздержаться от любых действий, которые могут иметь длительные пагубные последствия для верховенства права и независимости судебной власти".
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