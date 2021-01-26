В ПАСЕ призвали Украину восстановить эффективное э-декларирование

26 января, 2021, 12:00

ПАСЕ утвердила ежегодный отчет, в котором выражена озабоченность по реформе судебной системы и содержится призыв воздержаться от действий, которые могут иметь длительные пагубные последствия для верховенства права

Об этом сообщает ЕП .

Отчет похвалил усилия власти по обеспечению функционирования институтов по борьбе с коррупцией. Также в ПАСЕ положительно оценили соглашение о прекращении огня на Донбассе.

В мониторов ПАСЕ вызывают беспокойство недостатки в реформах судебной системы и системы правосудия и ограниченные результаты в борьбе с коррупцией.

Отчет критикует нападения на журналистов, которые происходят в Украине.

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Поэтому Ассамблея призвала Украину "принять все необходимые меры для укрепления структур, необходимых для борьбы с коррупцией, в том числе путем восстановления эффективного функционирования системы электронного декларирования и уточнения правового статуса Национального антикоррупционного бюро Украины".

Ассамблея также призвала Украину "воздержаться от любых действий, которые могут иметь длительные пагубные последствия для верховенства права и независимости судебной власти".