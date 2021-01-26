В Киеве дорожные знаки "Остановка запрещена" начали дополнять табличками "Работает эвакуатор"

26 января, 2021, 19:01

На столичных магистралях дорожные знаки "Остановка запрещена" дополняют табличками "Работает эвакуатор"

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, 44 такие таблички уже установили на улицах Крещатик, Большая Васильковская, Михаила Грушевского, Михайловская, возле Европейской площади.

Всего к дорожным знакам 3.34 "Остановка запрещена" будет добавлено около 300 табличек, которые будут напоминать водителям, что в зоне действия знаков осуществляется эвакуация припаркованных транспортных средств.

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Получить штраф и/или оказаться на штрафплощадке можно за парковку: на проезжей части во втором ряду; на тротуаре; на железнодорожных переездах; на трамвайных путях; на мостах и путепроводах; на пешеходном переходе (и ближе 10 метров до него); на газонах; на полосах общественного транспорта; на велодорожках и велополосах; на перекрестках; на выезде с прилегающих территорий; безосновательно на местах для лиц с инвалидностью; если запаркованное авто значительно мешает движению других автомобилей или пешеходов.

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