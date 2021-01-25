Впервые в Украине: в Киеве установили дорожные знаки "замена покрытия"

25 января, 2021, 13:15

На дорогах столицы установили новые дорожные знаки 1.40 "замена покрытия". В КГГА инициировали включение знака в Правила дорожного движения

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов, передает пресс-служба КГГА.

На Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской в Киеве установили новые дорожные знаки 1.40 "Замена покрытия".

"Столичные улицы и дороги имеют разное покрытие, при определенных условиях провоцирует аварийные ситуации. Да и во всей Украине фактически нет ни одной дороги, на которой не менялся тип покрытия. Резкое изменение дорожного покрытия, особенно при ухудшении погодных условий, может привести к ДТП. Киевская городская власть разработала и инициировала включение знака 1.40 Правил дорожного движения. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость ", - отметил Валентин Осипов.

По его словам, участки с различным дорожным покрытием является аварийно опасными, ведь имеют разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем. Теперь водители будут заблаговременно предупреждены об изменении покрытие под колесами автомобиля.

В Департаменте транспорта напомнили, что подобные знаки действуют и на территории Евросоюза, например в Латвии. В Латвийских ПДД существует знак 273.10 "Замена покрытия дороги", который используется при съезде с асфальтобетонного или цементобетонного покрытия на грунтовку и наоборот.

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