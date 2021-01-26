В Черновицкой области произошла вспышка коронавируса среди пограничников

26 января, 2021, 17:44

В Черновицкой области, в отделе пограничной службы "Мамалыга", зафиксировали вспышку COVID-19, подтверждены шесть случаев

Об этом сообщил руководитель Новоселицкого межрайонной филиала ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Вадим Хмель в комментарии Укринформу.

"По состоянию на сегодняшнее утро имеем 9 военнослужащих из отдела пограничной службы "Мамалыга", которые заболели. У шести из них уже лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Остальные трое имеют все клинические признаки этой болезни и лечатся как лица с подозрением на коронавирус", - отметил он.

По словам Хмеля, все пограничники находятся на самоизоляции из-за возможного контакта с больными. Сейчас они находятся на территории пограничного отдела.

Также отмечается, что также коронавируса обнаружили в детском саду села Балковцы Мамалыговской ОТГ. Так, вирус подтвердили у воспитательницы сельского детсада. Поэтому воспитанники заведения и другие работники, которые контактировали с больной, находятся на самоизоляции, а садик закрыли на карантин.

Напомним, на протяжении сутки 25 января было зафиксировано 2 779 новых случаев коронавируса (из них дети - 95, медработники - 175), 133 пациента умерли, 12 538 - выздоровели.

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