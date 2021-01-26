В Украине от COVID-19 умерло уже более 22 тыс. человек, в течение суток - 133 смерти

26 января, 2021, 08:32

По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине зафиксировано 1197107 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 22 057 - летальные, 965835 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

За сутки 25 января было зафиксировано 2779 новых случаев коронавируса (из них дети - 95, медработники - 175), 133 пациентов умерли, 12538 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 375 случаев;

Винницкая область - 53 случая;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 108 случаев;

Донецкая область - 46 случаев;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 103 случая;

Запорожская область - 276 случаев;

Ивано-Франковская область - 255 случаев;

Киевская область - 78 случаев;

Кировоградская область - 17 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 167 случаев;

Николаевская область - 30 случаев;

Одесская область - 211 случаев;

Полтавская область - 100 случаев;

Ровенская область - 81 случай;

Сумская область - 37 случаев;

Тернопольская область - 95 случаев;

Харьковская область - 207 случаев;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черкасская область - 122 случая;

Черновицкая область - 192 случая;

Черниговская область - 5 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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