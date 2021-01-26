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Espreso.tvОбществоВ Украине от COVID-19 умерло уже более 22 тыс. человек, в течение суток - 133 смерти

В Украине от COVID-19 умерло уже более 22 тыс. человек, в течение суток - 133 смерти

По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине зафиксировано 1197107 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 22 057 - летальные, 965835 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

За сутки 25 января было зафиксировано 2779 новых случаев коронавируса (из них дети - 95, медработники - 175), 133 пациентов умерли, 12538 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 375 случаев;
  • Винницкая область - 53 случая;
  • Волынская область - 93 случая;
  • Днепропетровская область - 108 случаев;
  • Донецкая область - 46 случаев;
  • Житомирская область - 20 случаев;
  • Закарпатская область - 103 случая;
  • Запорожская область - 276 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 255 случаев;
  • Киевская область - 78 случаев;
  • Кировоградская область - 17 случаев;
  • Луганская область - 56 случаев;
  • Львовская область - 167 случаев;
  • Николаевская область - 30 случаев;
  • Одесская область - 211 случаев;
  • Полтавская область - 100 случаев;
  • Ровенская область - 81 случай;
  • Сумская область - 37 случаев;
  • Тернопольская область - 95 случаев;
  • Харьковская область - 207 случаев;
  • Херсонская область - 37 случаев;
  • Хмельницкая область - 15 случаев;
  • Черкасская область - 122 случая;
  • Черновицкая область - 192 случая;
  • Черниговская область - 5 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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