В Украине от COVID-19 умерло уже более 22 тыс. человек, в течение суток - 133 смерти
26 января, 2021, 08:32
По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине зафиксировано 1197107 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 22 057 - летальные, 965835 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
За сутки 25 января было зафиксировано 2779 новых случаев коронавируса (из них дети - 95, медработники - 175), 133 пациентов умерли, 12538 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 375 случаев;
- Винницкая область - 53 случая;
- Волынская область - 93 случая;
- Днепропетровская область - 108 случаев;
- Донецкая область - 46 случаев;
- Житомирская область - 20 случаев;
- Закарпатская область - 103 случая;
- Запорожская область - 276 случаев;
- Ивано-Франковская область - 255 случаев;
- Киевская область - 78 случаев;
- Кировоградская область - 17 случаев;
- Луганская область - 56 случаев;
- Львовская область - 167 случаев;
- Николаевская область - 30 случаев;
- Одесская область - 211 случаев;
- Полтавская область - 100 случаев;
- Ровенская область - 81 случай;
- Сумская область - 37 случаев;
- Тернопольская область - 95 случаев;
- Харьковская область - 207 случаев;
- Херсонская область - 37 случаев;
- Хмельницкая область - 15 случаев;
- Черкасская область - 122 случая;
- Черновицкая область - 192 случая;
- Черниговская область - 5 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-