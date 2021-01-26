В 2020 году российские паспорта получили 409 тыс. украинцев, - МВД РФ

26 января, 2021, 14:27

За прошлый год Россия выдала 409,5 тыс. паспортов для граждан Украины

Об этом говорится в миграционной статистике МВД РФ.

Из какого именно региона Украины граждане получили российских паспортов всего - не указывается. Однако, как известно, жителям неподконтрольных районов Донбасса Россия с 2019 года начала централизованно выдавать свои документы.

Согласно статистике, официально 409,5 тыс. - получили российские паспорта, это "число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ (прием, восстановление, признание)".

Также, это больше половины (62%) всех паспортов, которые РФ выдала иностранцам из всех стран вместе взятых за прошлый год (656,3 тыс.).

В свою очередь, казахи в 2020 году получили 43 тыс. российских паспортов, белорусы - 10,3 тыс., еще 23 тыс. российских документов выдали узбекам, 30,5 тыс. - армянам, 63,3 тыс. - таджиками.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия принудительно паспортизировала в ОРДЛО около 300 тыс. граждан Украины.

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