Россия принудительно паспортизировала в ОРДЛО около 300 тыс. украинцев, - Резников

29 декабря, 2020, 13:34

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия принудительно паспортизировали в ОРДЛО около 300 тыс. граждан Украины

Об этом Резников сказал в интервью ТСН.

"На сегодня, по сути, все граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима. Около 300 тыс. украинцев прошли через принудительную российскую паспортизацию. Я пока говорю об оккупированных Донетчине и Луганщине. По Крыму - там цифры достигают 2 млн", - сказал Резников.

Чиновник отметил, что правительство и парламент совместно с представительством президента в АРК, рабочей группой по реинтеграции, Нацкомиссии при президенте по правовой реформе разрабатывают законопроект о государственной политике переходного периода, что будем учитывать и последствия принудительной паспортизации Россией жителей оккупированных территорий.

"Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ употребления там. Поэтому осуждать их за это мы точно не имеем никакого права. Невозможно их защитить, не хватило оборонного ресурса государства Украина в 2014 году дать такой отпор этой агрессии , чтобы люди не попали в заложники. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями будет действовать потом. Даже после публикации этого проекта первый наш сигнал к тем людям, которые, как способ выживания, приняли те паспорта, будет, что претензий у нас нет. Второе, когда состоится деоккупация, у них будет право свободного выбора, что делать с тем паспортом", - сказал Резников.

Чиновник отметил, что сторонники России в случае выбора российского гражданства должны будут определяться по гражданству Украины.

"Возможно, кто-то для себя решит, что хочет быть гражданином России - имеет право - это его жизнь, пожалуйста. Тогда определяйтесь, что вы делаете с украинским паспортом. Мы же знаем, что сегодня украинское законодательство не дает легитимного основания лишить гражданства при наличии другое. Мы, с одной стороны, бипатридство не признаем, то есть, официально не признаем двойное гражданство, но мы и не имеем за это санкций. Лишение гражданства возможно при других обстоятельствах - это государственная измена и тому подобное. В данном случае наличие другого гражданства не является признаком государственной измены. Поэтому человек должен для себя определиться, кто он после деоккупации: гражданин Украины или РФ ", - сказал Резников.

Вице-премьер добавил, что у таких людей будет возможность принять решение в течение переходного периода.

"Во время переходного периода будет точно предложено определиться. У нас же проживают граждане других стран, без гражданства по закону на территории Украины. Но если ты не гражданин Украины, то не имеешь права выбирать, быть избранным, претендовать на должности на госслужбе и т. д. То есть, условно говоря, человек, который оставил за собой паспорт РФ, допустим, решает пойти работать в правоохранительные органы, служить в армии или отправиться работать министром. А спецпроверка говорит: извините, вы являетесь гражданином страны-агрессора. Даже после подписания мирного договора и деоккупации последствия ", - сказал Резников.

Напомним, в мае 2020 года Резников заявлял, что российские паспорта в ОРДЛО получили 198-200 тыс. человек .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb