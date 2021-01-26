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Совет Европы поприветствовал предоставление права украинцам менять отчество

В Совете Европы положительно оценили принятие Верховной Радой закона о праве физического лица на смену отчества

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в своем обращении к делегатам зимней сессии ПАСЕ, передает Укринформ .

"Очень хороший пример, когда в ноябре 2020 года в Украине приняли новое законодательство, которое позволяет лицам изменять свое отчество", - заявила генсек Совета Европы.

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Она напомнила, что закон был принят по требованию ЕСПЧ.

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