Совет Европы поприветствовал предоставление права украинцам менять отчество

26 января, 2021, 08:33

В Совете Европы положительно оценили принятие Верховной Радой закона о праве физического лица на смену отчества

Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в своем обращении к делегатам зимней сессии ПАСЕ, передает Укринформ .

"Очень хороший пример, когда в ноябре 2020 года в Украине приняли новое законодательство, которое позволяет лицам изменять свое отчество", - заявила генсек Совета Европы.

Читайте также: Украинцы с 1 января по желанию могут изменить свое отчество

Она напомнила, что закон был принят по требованию ЕСПЧ.