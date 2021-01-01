Украинцы с 1 января по желанию могут изменить свое отчество

1 января, 2021, 13:31

С 1 января вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества"

Согласно тексту закона, изменить отчество по собственному желанию украинцы могут с 14 лет с согласия родителей или самостоятельно с 16 лет.

Государственная регистрация изменений осуществляется по заявлению лица в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации заявителя.

Для изменения отчества необходимо написать заявление и предоставить паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении, свидетельство о браке (если заявитель состоит в браке), свидетельство о рождении несовершеннолетних детей, свидетельство о перемене имени заявителя, отца или матери (если имя было раньше изменено), фотографию 3х4, а также квитанцию об уплате государственной пошлины и за составление заявления о внесении изменений в акты гражданского состояния.

Отмечается, что лицам, не достигшим 16 лет, в отдельных случаях достаточно разрешения только одного из родителей. В частности, если один из родителей признан безвестно отсутствующим, один из родителей объявлен умершим, признан недееспособным или ограниченно дееспособным, сведения о нем удалили из активного записи о рождении, или если сведения о мужчине как отца внесены в активную запись о рождении по заявлению матери.

При этом возражения одного из родителей по изменению отчество ребенка могут решаться с помощью органа опеки или суда.

В документе также говорится, что отказать в изменении отчества могут если заявитель находится под следствием, судом или административным надзором; заявитель имеет не погашенную или неснятую судимость; есть официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя, а также в случае представления заявителем недостоверных сведений о себе.