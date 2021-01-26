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Espreso.tvОбществоАрахамия пригрозил нардепам-"слугам" исключением из фракции за отказ поддержать законопроект о референдуме, - Кравчук

Арахамия пригрозил нардепам-"слугам" исключением из фракции за отказ поддержать законопроект о референдуме, - Кравчук


фото: sluga-narodu
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил народным депутатам исключением, если они не будут голосовать за закон о референдуме

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она подтвердила, что Арахамия сообщил в чате, что будет поднимать вопрос исключения народных депутатов, которые не будут голосовать за.

"Действительно, такое сообщение глава фракции написал в фракционный чат. Может ставиться вопрос о такой санкции за не голосование за законопроект о референдуме, который есть и в программе партии, и в программе президента", - добавила Кравчук.

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