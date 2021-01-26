"Шахтер" стремится перехватить у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" 17-летнего бразильца

26 января, 2021, 21:03

Донецкий "Шахтер" активно интересуется форвардом бразильского "Флуминенсе" Кайки

Об этом сообщает UOL Esporte.

17-летний форвард "Флуминенсе" Кайки близок к тому, чтобы в ближайшее время сменить команду. Нападающим интересуются несколько европейских клубов. Среди них донецкий "Шахтер", который конкурирует с английскими "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

По информации источника, две недели назад для переговоров в Бразилию прилетал глава селекционного департамента "горняков" Жозе Бота. Кайки очень хочет попробовать свои силы в Европе. Перейти в иностранный клуб бразилец сможет лишь с июня, когда станет совершеннолетним.

Кайки - лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. В его активе два матча за сборную Бразилии U-16.

25 января сообщалось, что бразильский хавбек Алекс Тейшейра близок к возвращению в донецкий "Шахтер" .