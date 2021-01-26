"Шахтер" стремится перехватить у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" 17-летнего бразильца
Об этом сообщает UOL Esporte.
17-летний форвард "Флуминенсе" Кайки близок к тому, чтобы в ближайшее время сменить команду. Нападающим интересуются несколько европейских клубов. Среди них донецкий "Шахтер", который конкурирует с английскими "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".
По информации источника, две недели назад для переговоров в Бразилию прилетал глава селекционного департамента "горняков" Жозе Бота. Кайки очень хочет попробовать свои силы в Европе. Перейти в иностранный клуб бразилец сможет лишь с июня, когда станет совершеннолетним.
Кайки - лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году. В его активе два матча за сборную Бразилии U-16.
- 25 января сообщалось, что бразильский хавбек Алекс Тейшейра близок к возвращению в донецкий "Шахтер" .
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