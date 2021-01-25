"Шахтер" решил перехватить у Луческу одного из самых дорогих футболистов в истории
Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, "Шахтер" попытается подписать Алекса Тейшейру, у которого закончился контракт с китайским "Цзянсу Сунин". В бразильце также заинтересован главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который ранее работал с хавбеком.
31-летний Алекс Тейшейра играл за "Шахтер" с 2010 по 2015 год. В феврале 2016-го он перешел в "Цзянсу Сунин" за 50 млн евро. Дороже дончане продали только Фреда, за которого английский "Манчестер Юнайтед" в 2018 году заплатил 59 млн евро.
Отмечается, что конкурентом "Шахтера" в борьбе за трансфер бразильца, кроме "Динамо", также являются турецкий "Галатасарай", английский "Астон Вилла" и португальская "Бенфика".
- 10 января сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу хочет видеть в команде Тейшейру, которого "Шахтер" продал за 50 млн евро.
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