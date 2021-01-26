"Шахтер" одержал первую победу в 2021 году
26 января, 2021, 12:02
"Шахтер" обыграл в контрольном матче в Турции македонский "Силекс" и получил первую в 2021 году победу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" пропустил первым незадолго до перерыва, однако исправил положение во втором тайме.
На 55-й минуте счет сравнял Алан Патрик. За 10 минут Виктор Корниенко вывел чемпионов Украины вперед. На 69-й минуте еще один гол за дончан забил Тарас Степаненко.
Окончательный счет в компенсированное время установил Додо.
"Шахтер" выиграл 4: 1 и одержал первую победу в новом году.
Контрольный матч
26 января
"Шахтер" (Украина) - "Силекс" (Македония) 4: 1
Голы: Алан Патрик, 55, Корниенко, 65, Степаненко, 69, Додо, 90 + 1 - Тантууровски, 42
- Напомним, 23 января "Шахтер" сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в контрольном матче на сборах в Турции.
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