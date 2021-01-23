"Шахтер" не смог переиграть "Лудогорец" в контрольном матче
23 января, 2021, 18:01
"Шахтер" сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в контрольном матче на сборах в Турции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 4-й минуте "Шахтер" вывел вперед Манор Соломон. На 55-й минуте Евгений Коноплянка упрочил преимущество дончан.
Однако, команда Луиша Каштру не смогла удержать победу. На 58-й и 60-й минуте "Лудогорец" дважды забил ответный и сравнял счет - 2: 2.
Контрольный матч
23 января
"Лудогорец" (Болгария) - "Шахтер" (Украина) 2: 2
Голы: Икоко, 58, Ковли, 60 - Соломон, 4, Коноплянка, 55
- Напомним, 21 января в первом контрольном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" сыграл вничью с познаньским "Лехом" .
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