"Шахтер" не смог переиграть "Лудогорец" в контрольном матче

23 января, 2021, 18:01

"Шахтер" сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в контрольном матче на сборах в Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 4-й минуте "Шахтер" вывел вперед Манор Соломон. На 55-й минуте Евгений Коноплянка упрочил преимущество дончан.

Однако, команда Луиша Каштру не смогла удержать победу. На 58-й и 60-й минуте "Лудогорец" дважды забил ответный и сравнял счет - 2: 2.

Контрольный матч

23 января

"Лудогорец" (Болгария) - "Шахтер" (Украина) 2: 2

Голы: Икоко, 58, Ковли, 60 - Соломон, 4, Коноплянка, 55

Напомним, 21 января в первом контрольном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" сыграл вничью с познаньским "Лехом" .

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