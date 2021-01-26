"Русские" Севастополь и Симферополь в новости ВВС: Минкульт обратился в посольство Великобритании
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
Министр культуры и информационной политики обратился с официальным письмом к чрезвычайному и полномочному посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Мелинде Симмонс в связи с отнесением британским вещателем ВВС городов оккупированного Крыма к территории России.
В Минкульте выразили обеспокоенность и просят отреагировать на эту ситуацию и получить разъяснения от главной штаб-квартиры ВВС в Лондоне.
"Международные санкции против российских властей должны быть установлены в ближайшее время. Но для этого нужны решительные действия не только от руководства государств, но и соблюдение информационной безопасности, в частности, международными информационными агентствами", - отметил Ткаченко.
- В МИД Украины возмущены из-за публикации русской службы BBC, в которой Севастополь и Симферополь назвали частью РФ.
- Впоследствии, министр культуры Александр Ткаченко заявил, что обратится в посольство Великобритании из-за публикации русской службы BBC, в которой Севастополь и Симферополь назвали частью России.
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