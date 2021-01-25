Минкульт обратится в посольство Великобритании из-за "российских" Симферополя и Севастополя в новости ВВС, - Ткаченко

25 января, 2021, 12:14

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что министерство обратится в посольство Великобритании из-за публикации русской службы BBC, в которой Севастополь и Симферополь назвали частью России

Об этом он написал на своей странице в Telegram .

"Преступления против Украины и собственного народа стали обычной практикой для внутренней политики России. По итогам мирных протестов, вспыхнувших по всей стране, арестованы 3521 человека. Ужасный антирекорд", - отметил Ткаченко.

По его словам, российские власти нарушили все основополагающие принципы демократии и статьи Европейской конвенции по правам и свободам человека.

"Насильственные действия ОМОНа, которые привели к многочисленным травмам в мирных протестующих - очередное доказательство, что кремлевская власть держится на жестокости и пренебрежении правами людей. Несмотря на неоднозначность фигуры оппозиционера Алексея Навального в его отношении к оккупации Крыма, каждый имеет право на мирный протест", - заметил министр.

Ткаченко отметил, что международные санкции против российских властей должны быть установлены в ближайшее время. Но для этого нужны решительные действия не только от руководства государств, но и соблюдение информационной безопасности, в частности, международными информационными агентствами, считает министр.

"Ведь когда российское бюро Би-Би-Си в своем посте относит Севастополь и Симферополь - к российским городам, хотя и упоминает об аннексии - это уже двойные стандарты", - отметил он.

По словам Ткаченко, Минкульт обратится в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры BBC.

"Би-Би-Си много лет считается международным образцом достоверности информации в материалах, так МКИП обратится в Посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне, почему их российский филиал внес Севастополь и Симферополь в список российских городов, где проходили акции протеста против задержания Навального ", - добавил он.

Напомним, 23 января Министерство иностранных дел Украины осудило насилие российской власти в отношении участников акций в поддержку Алексея Навального.

В МИД Украины возмущены из-за публикации русской службы BBC, в которой Севастополь и Симферополь назвали частью РФ.

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