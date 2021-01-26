 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Не думаю, что МОН будет подавать апелляцию": Вятрович о решении суда по пересмотру событий Революции Достоинства в учебниках истории

"Не думаю, что МОН будет подавать апелляцию": Вятрович о решении суда по пересмотру событий Революции Достоинства в учебниках истории


фото: Facebook Володимира В'ятровича
Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович не уверен, что МОН подаст апелляцию на решение суда о пересмотре событий Революции Достоинства в учебниках истории

Об этом он сказал в эфире Еспрессо.TV.

"Все больше появляется людей, которые связаны с Антимайданом. Такие как Татаров. Человек, который непосредственно связан с борьбой против Майдана. Даже такие люди, которые которые вроде не были замечены в Антимайдане, как госпожа Венедиктова, озвучивают тезисы Антимайдана о том, что давайте отменим закон об амнистии майдановцев. ГБР начинает расследование по факту возможного государственного переворота. Я не уверен, что МОН обжалует это решение суда", - сказал нардеп.

Вятрович отметил, что обратится в МОН, чтобы получить информацию, будут ли подавать они апелляцию на такое решение.

"Но, принимая во внимание то, кто является министром образования - Шкарлет, к сожалению, я не уверен, что МОН в этом вопросе будет нашим союзником", - добавил нардеп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать