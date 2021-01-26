"Не думаю, что МОН будет подавать апелляцию": Вятрович о решении суда по пересмотру событий Революции Достоинства в учебниках истории

26 января, 2021, 22:25

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович не уверен, что МОН подаст апелляцию на решение суда о пересмотре событий Революции Достоинства в учебниках истории

Об этом он сказал в эфире Еспрессо.TV.

"Все больше появляется людей, которые связаны с Антимайданом. Такие как Татаров. Человек, который непосредственно связан с борьбой против Майдана. Даже такие люди, которые которые вроде не были замечены в Антимайдане, как госпожа Венедиктова, озвучивают тезисы Антимайдана о том, что давайте отменим закон об амнистии майдановцев. ГБР начинает расследование по факту возможного государственного переворота. Я не уверен, что МОН обжалует это решение суда", - сказал нардеп.

Вятрович отметил, что обратится в МОН, чтобы получить информацию, будут ли подавать они апелляцию на такое решение.

"Но, принимая во внимание то, кто является министром образования - Шкарлет, к сожалению, я не уверен, что МОН в этом вопросе будет нашим союзником", - добавил нардеп.

Напомним, что Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории по освещению событий Революции Достоинства .

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