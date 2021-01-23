"Аталанта" унизила "Милан" в чемпионате Италии
23 января, 2021, 20:57
В 19-м туре чемпионата Италии "Аталанта" разгромила в гостях "Милан"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский весь матч просидел в запасе. Его одноклубников на 26-й минуте вывел вперед Кристиан Ромеро.
Вскоре после перерыва Йосип Иличич реализовал пенальти и упрочил преимущество команды из Бергамо.
До разгромного счет на 77-й минуте Дуван Сапата.
"Аталанта" победила "Милан" 3: 0, набрала 36 очков и вышла на четвертое место. Миланцы с 43 очками сохранили лидерство и опережают ближайшего преследователя - "Интер" - на 2 пункта.
Чемпионат Италии
19-й тур
23 января
"Милан" - "Аталанта" 0: 3
Голы: Ромеро, 26, Иличич, 53 (пен.), Сапата, 77
- Напомним, 14 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Аталанта" победила "Кальяри" со счетом 3: 1, а Руслана Малиновского признали игроком матча.
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