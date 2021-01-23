"Аталанта" унизила "Милан" в чемпионате Италии

23 января, 2021, 20:57

В 19-м туре чемпионата Италии "Аталанта" разгромила в гостях "Милан"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский весь матч просидел в запасе. Его одноклубников на 26-й минуте вывел вперед Кристиан Ромеро.

Вскоре после перерыва Йосип Иличич реализовал пенальти и упрочил преимущество команды из Бергамо.

До разгромного счет на 77-й минуте Дуван Сапата.

"Аталанта" победила "Милан" 3: 0, набрала 36 очков и вышла на четвертое место. Миланцы с 43 очками сохранили лидерство и опережают ближайшего преследователя - "Интер" - на 2 пункта.

Чемпионат Италии

19-й тур

23 января

"Милан" - "Аталанта" 0: 3

Голы: Ромеро, 26, Иличич, 53 (пен.), Сапата, 77

Напомним, 14 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Аталанта" победила "Кальяри" со счетом 3: 1, а Руслана Малиновского признали игроком матча.

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