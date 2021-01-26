Промоутер назвал истинную причину отказа Джошуа драться с Усиком
Об этом Сиеста заявил в интервью Luckypunch в Instagram .
По словам промоутера из Великобритании, команда Джошуа считает Александра Усика слишком опасным соперником, поэтому предпочитает сразу организовать бой с Тайсоном Фьюри, чтобы не сорвался поединок между британцами за титул абсолютного чемпиона мира.
"Команда Джошуа понимает, что бой с Усиком это огромный риск. Сейчас им нужно организовать бой с Фьюри. Это финансовая схема для всех. Усик долгое время был официальным претендентом по линии WBO. И теперь наконец пришло время организации стать в углу украинца и приказать промоутерам Хирну, Аруму и Уоррену, уважительно отнестись к позиции Усика. Но наш спорт очень грязный", - сказал Сиеста.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 21 января стало известно, что Александр Усик требует компенсации за отказ от поединка с Джошуа.
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