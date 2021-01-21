Бейся или платы: промоутер Усика выдвинул ультиматум Джошуа

21 января, 2021, 09:32

Украинский боксер Александр Усик требует компенсации за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа

Об этом заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк, сообщает vRINGe.com .

По его словам, Александр Усик готов отказаться от немедленного права на бой с Энтони Джошуа и позволить ему встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри, однако до сих пор не получил от британских тяжеловесов предложения о компенсации.

"Проблема в том, что Усик не получил до сих пор никаких конкретных предложений. Все, что было - обсуждение возможной суммы в СМИ. Промоутерам Фьюри и Джошуа время сделать Усику серьезное предложение, чтобы тот отошел в сторону и согласился на бой за" временный " титул, или же предложить поединок с Джошуа за полноценное чемпионское звание ", - сказал Красюк.

Виг также добавил, что получил предложение от промоутера британца Джо Джойса о бое за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

"Мне звонил Джордж Уоррен, сын Фрэнка Уоррена. Предлагает сделать бой с другим бойцом их компании Джо Джойсом за" временный "титул WBO уже этой весной. Также мы получили письмо от WBO. В нем сказано, что они рассматривают возможность санкционировать бой Джошуа - Ф "юре. Но я знаю президента этой организации Пако Валькарсель. Не сомневаюсь, что он не станет грубо нарушать правила своей организации. Это означает, что он не даст добро на бой Джошуа - Фьюри без предварительного согласия Усика", - убежден Красюк.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

20 января стало известно, что Всемирная боксерская организация санкционировала бой между британскими тяжеловесами Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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