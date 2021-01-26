Отец погибшего под Зайцевым морпеха Журавля обвинил Хомчака во лжи о гибели его сына

26 января, 2021, 18:50

Отец погибшего украинского разведчика Ярослава Журавля Сергей отреагировал на слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о смерти его сына

Об этом он рассказал в комментарии Новинарне.

Отец погибшего показал журналистам грамоту уважения и скорби по поводу смерти его сына, подписанную Хомчаком. По его словам, заявления главнокомандующего в грамоте противоречат его словам в недавнем интервью.

Читайте также: "Этого могло не случиться": Хомчак заявил, что погибшие на фронте бойцы ООС Журавель и Красногрудь нарушили запрет выходить в "серую зону"

"Интересно, он (Хомчак, - ред.) ее (грамоту]) читал, когда подписывал? Здесь написано: "... С глубокой благодарностью за жертвенное служение в рядах Вооруженных сил Украины сержанта 137-го отдельного батальона морской пехоты Ярослава Журавля. Я как главнокомандующий Вооруженных сил Украины преклоняюсь перед отвагой, стойкостью и патриотизмом воина, чинами которого прославлено Тризуб Владимира". Он хоть хронологию событий знает? Как он может заявлять, что тело моего сына было найдено 15-го числа, если тело отдали (оккупанты) только 17 июля, и в соцсетях писали, что оно еще не остывшее?" - заявил Сергей Журавель.

Читайте также: Гибель украинских разведчиков на Донбассе. Побратимы рассказали свою версию событий

Он отметил, что в грамоте Хомчак выражал благодарность, а в недавнем интервью сказал, что его сын и боец Дмитрий Красногрудь "самовольно" .виходилы на боевое задание.

Напомним, российско-оккупационные войска обстреляли из засады трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела военного, погибшего 13 июля, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве вблизи Зайцева.

17 июля в штабе ООС заявили, что российские оккупационные войска не дают проводить розыск раненого украинского военного после засады и убийства украинского медика.

В тот же день неизвестное тело передали на контролируемую Украиной территорию.

В Лимане Донецкой области похоронили морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя (позывной "Мир")

Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что оккупанты передали на подконтрольную территорию тело погибшего под Зайцевым медика-сержанта Николая Илина.

22 июля в Киеве попрощались с военным медиком Николаем Ильиным, убитым русскими оккупантами под Зайцевым.

В пресс-центре ООС подтвердили, что погибший от ранения, скрывавшийся в "серой зоне" после засады россиян, сержант Сергей Журавель.

В штабе ООС рассказали детали о погибшем медике и смерти раненого военного, которого не смогли эвакуировать с поля боя у Зайцева.