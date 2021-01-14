"Этого могло не случиться": Хомчак заявил, что погибшие на фронте бойцы ООС Журавель и Красногрудь нарушили запрет выходить в "серую зону"

14 января, 2021, 11:24

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал об обстоятельствах гибели украинских военных под Зайцевым в июле 2020 года

Об этом он рассказал в интервью Обозревателю.

"Начну с того, что всего этого вообще могло не произойти. Был запрет на то, чтобы ходить в "серую зону". Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается", - сказал главнокомандующий ВСУ.

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Хомчак отметил, что этот запрет нарушили Красногрудь, Журавль и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту.

"Инициаторами были Краснорудь и Журавль. Они были классными военными, прошли войну, все умели и знали. И вот они пошли вероятно в разведку, хотя им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были", - добавил он.

Хомчак рассказал, что их командир не знал о походе бойцов в "серую зону".

"После того как подорвался Красногрудь, Журавель сказал матросам, что надо идти, помочь уже ничем не смогут. Трое возвращаются на свою позицию, сообщают командиру батальона о происшествии. Отправляют беспилотник, а затем с командиром решают идти забирать тело Красногрудя", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Группа вернулась после того, как русские сорвали договоренности и подстрелили Журавля.

"Им задают вопрос - где Журавель? Они отвечают, что он - 200-й, а вернулись, чтобы все группы не подставить под удар. Почему лейтенант, был командиром второй группы (они шли еще вместе с Журавлем), принял решение оставить там воина? Я не знаю. В рамках уголовного производства сейчас идет расследование ", - добавил Хомчак.

По его словам, командир увидел с беспилотника, что разведчик жив, предоставляет себе медицинскую помощь после ранения и формирует новую группу, чтобы эвакуировать Журавля.

"Эта группа разминулась на каких метров 50 с местом, где Журавель попал ранее в зону видимости, где мы его потеряли и где подорвался боевой медик Николай Ильин (" Эстонец "). Где получил ранения лейтенант - командир группы. Два бойца, которые их прикрывали, успели отойти", - заявил Хомчак.

Он добавил, что в результате операции по Журавлю один военнослужащий погиб, второй был ранен.

"Решение принимал командир батальона, который уже потерял Красногрудя, Журавля и Илина "Эстонца". И он должен был в никуда отправлять очередную группу? Его можно понять?", - подытожил Хомчак.