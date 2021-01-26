ОПУ отреагировал на дорожную карту предложенных реформ от послов G7

26 января, 2021, 18:06

В Офисе президента выступают за обсуждение советов послов стран G7 по укреплению антикоррупционных органов и судебной реформы

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в комментарии изданию "Закон и Бизнес".

"К советам надо относиться как к советам. Без сроков их реализации и без принуждения, но с ощутимым уровнем профессионального диалога на уровне самой судебной власти и антикоррупционных органов", - заявил он.

Смирнов выразил уверенность, что каждый упомянутый в дорожной карте орган готов к диалогу по реформам.

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"Мне известен этот документ с ноября. Действительно, во время общения с дипломатическим корпусом мы получили соответствующие рекомендации. Я выступаю за широкое профессиональное обсуждение всех предложений с обязательным привлечением к дискуссии представителей судебной власти, антикоррупционных органов и другого профессионального сообщества", - отметил он.