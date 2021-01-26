ОПУ отреагировал на дорожную карту предложенных реформ от послов G7
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в комментарии изданию "Закон и Бизнес".
"К советам надо относиться как к советам. Без сроков их реализации и без принуждения, но с ощутимым уровнем профессионального диалога на уровне самой судебной власти и антикоррупционных органов", - заявил он.
Смирнов выразил уверенность, что каждый упомянутый в дорожной карте орган готов к диалогу по реформам.
Читайте также: Представительство G7 в Украине опубликовало дорожную карту предложенных реформ
"Мне известен этот документ с ноября. Действительно, во время общения с дипломатическим корпусом мы получили соответствующие рекомендации. Я выступаю за широкое профессиональное обсуждение всех предложений с обязательным привлечением к дискуссии представителей судебной власти, антикоррупционных органов и другого профессионального сообщества", - отметил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-