Козак раскритиковал решение правительства ввести локдаун в январе

26 января, 2021, 07:07

В Украине не стоило вводить локдаун в январе, ведь накануне снижались показатели заполненности больниц и смертности от коронавируса

Такую позицию высказал Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Не нужно было вводить этот локдаун именно в январе, когда статистическая кривая, которую очень сложно фальсифицировать, показала, что кризисный момент уже позади. В частности, показатели смертности и заполненности больниц стали уменьшаться где-то в первой декаде декабря. Декабрь в среднем был лучше, чем ноябрь, а январь - еще лучше", - обратил внимание Козак.

Он высказал предостережение, что Министерство здравоохранения и правительство фальсифицируют данные, чтобы создать представление, что локдаун был нужен, а без него была бы катастрофа.

"Что касается экономики, то теневая упала больше. И именно против нее, наверное, был направлен локдаун. И это плохо, потому что у нас большая теневая экономика, и если люди не будут зарабатывать в тени, можем поставить их на край отчаяния, и могут быть бунты, непредсказуемые явления, очень негативные для страны и экономики", - отметил экономист.