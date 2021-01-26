 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаКозак раскритиковал решение правительства ввести локдаун в январе

Козак раскритиковал решение правительства ввести локдаун в январе

В Украине не стоило вводить локдаун в январе, ведь накануне снижались показатели заполненности больниц и смертности от коронавируса

Такую позицию высказал Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ", в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Не нужно было вводить этот локдаун именно в январе, когда статистическая кривая, которую очень сложно фальсифицировать, показала, что кризисный момент уже позади. В частности, показатели смертности и заполненности больниц стали уменьшаться где-то в первой декаде декабря. Декабрь в среднем был лучше, чем ноябрь, а январь - еще лучше", - обратил внимание Козак.

Он высказал предостережение, что Министерство здравоохранения и правительство фальсифицируют данные, чтобы создать представление, что локдаун был нужен, а без него была бы катастрофа.

"Что касается экономики, то теневая упала больше. И именно против нее, наверное, был направлен локдаун. И это плохо, потому что у нас большая теневая экономика, и если люди не будут зарабатывать в тени, можем поставить их на край отчаяния, и могут быть бунты, непредсказуемые явления, очень негативные для страны и экономики", - отметил экономист.

  • Кабинет министров ввел усиленный карантин в Украине с 8 по 24 января.
  • 24 января Максим Степанов заявил, что благодаря усиленному карантину в Украине удалось уменьшить нагрузку на медицинскую систему.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 января, 2021 вторник

25 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать