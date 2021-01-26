Глава МИД Грузии заболел коронавирусом

26 января, 2021, 21:05

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заразился коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook.

Тест на коронавирус показал положительный результат в главы МИД Грузии. Залкалиани сообщил, что находится на самоизоляции и проходит лечение дома.

"После контакта 23 января с инфицированным коронавирусом я перешел в режим самоизоляции. Проведенный тест подтвердил наличие у меня COVID-19. На этом этапе чувствую себя хорошо, лечусь дома, и надеюсь скоро вернуться к обычному режиму жизни", - отметил он.

Напомним, 13 января армянского президента Армена Саркисяна госпитализировали с двусторонним воспалением легких. У него обнаружили новый штамм коронавируса.

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