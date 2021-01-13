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Espreso.tvОбществоАрмянского президента госпитализировали с воспалением легких: новый штамм COVID-19

Армянского президента госпитализировали с воспалением легких: новый штамм COVID-19


фото: president.am
13 января армянского президента Армена Саркисяна госпитализировали с двусторонним воспалением легких

Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

"Президент Республики Армения, который заразился коронавирусной болезнью нового типа и лечился в домашних условиях, госпитализирован. Болезнь протекает в тяжелой форме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Армена Саркисяна двустороннее воспаление легких и высокая температура.

Напомним, 12 января на коронавирус заболел президент Португалии Марсело Ребел

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