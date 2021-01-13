Армянского президента госпитализировали с воспалением легких: новый штамм COVID-19
13 января, 2021, 12:37
13 января армянского президента Армена Саркисяна госпитализировали с двусторонним воспалением легких
Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.
"Президент Республики Армения, который заразился коронавирусной болезнью нового типа и лечился в домашних условиях, госпитализирован. Болезнь протекает в тяжелой форме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Армена Саркисяна двустороннее воспаление легких и высокая температура.
Напомним, 12 января на коронавирус заболел президент Португалии Марсело Ребел
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо