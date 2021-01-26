Эмоции неподвластны времени, - Шевченко поделился ожиданиями перед миланским дерби

26 января, 2021, 20:10

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с нетерпением ждет матч "Милана" с "Интером" в Кубке Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Андрея Шевченко.

"Эмоции неподвластны времени", - написал Шевченко под фотографиями, где он защищает цвета "Милана" в матчах против "Интера".

Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999 - 2006 и 2008 - 2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.

Сегодня, 26 января, в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Милан" сыграет против "Интера". Начало встречи в 21:45. В турнирной таблице Серии А "россонери" с отрывом в 2 очка опережают "нерадзурри", которые идут вторыми.