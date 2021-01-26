Эмоции неподвластны времени, - Шевченко поделился ожиданиями перед миланским дерби
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Андрея Шевченко.
"Эмоции неподвластны времени", - написал Шевченко под фотографиями, где он защищает цвета "Милана" в матчах против "Интера".
Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999 - 2006 и 2008 - 2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и отдал 45 результативных передач.
Сегодня, 26 января, в четвертьфинале Кубка Италии по футболу "Милан" сыграет против "Интера". Начало встречи в 21:45. В турнирной таблице Серии А "россонери" с отрывом в 2 очка опережают "нерадзурри", которые идут вторыми.
- 29 сентября "Милан" поздравил своего бывшего форварда Андрея Шевченко с 44-летием.
- 16 декабря Шевченко поздравил "Милан" с днем рождения.
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