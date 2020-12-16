Шевченко поздравил ФК "Милан" с днем рождения
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Шевченко.
Сегодня, 16 декабря, "Милан" празднует 121-летие основания клуба. За свою большую историю клуб 7 раз выигрывал Лигу чемпионов
"С днем рождения, "Милан", - написал Андрей Шевченко на фотографии, где он празднует забитый мяч в футболке "россонери".
Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999-2006 и 2008-2009 годах и стал настоящей легендой итальянского клуба. За "Милан" украинец провел 322 матча, забил 175 голов и сделал 45 результативных передач.
Сегодня в 12-м туре Серии А "Милан" сыграет против "Дженоа". Начало встречи в 21:45. "Россонери" лидируют в турнирной таблице с отрывом в 3 очка от "Интера", который идет вторым.
- 29 сентября "Милан" поздравил своего бывшего форварда Андрея Шевченко с 44-летием.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb