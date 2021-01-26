Бывший лидер "Металлиста" покинул "Аталанту" из-за драки с тренером

26 января, 2021, 18:57

Итальянский "Аталанта" продала полузащитника Алехандро Гомеса испанской "Севилье"

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в twitter.

По информации источника, "Севилья" заплатит за Алехандро Гомеса 5,5 млн евро, еще 3 млн "Аталанта" получит бонусами. Контракт аргентинца рассчитан до июня 2024 года.

Гомес был лидером и капитаном "Аталанты". В этом сезоне аргентинец провел 16 матчей, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Последний раз он появлялся на футбольном поле 16 декабря.

Фабрицио Романо сообщал, что хавбек устроил драку с главным тренером Джан Пьеро Гасперини. Инцидент произошел 1 декабря в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлланом". Полузащитника не выпустили на второй тайм.

32-летний Алехандро Гомес выступал за "Металлист" в 2013-2014 годах.

Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2021

В сентябре капитан итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес отказался переходить в "Аль-Наср", выступающий в чемпионате Саудовской Аравии.

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