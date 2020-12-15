"Аталанта" прогонит экс-футболиста украинского клуба за драку с главным тренером

15 декабря, 2020, 16:15

Итальянская "Аталанта" решила избавиться от аргентинского футболиста Алехандро Гомеса за его драку с главным тренером Джан Пьеро Гасперини

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Гомес может покинуть клуб на фоне слухов о его драке с Гасперини. Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо заявил, что драка аргентинца с тренером произошла 1 декабря в перерыве матча 5-го тура Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлландом". Полузащитника не выпустили на второй тайм.

По информации источника, "Аталанта" готова продать Гомеса за 10-15 млн евро. К игроку проявляют интерес "Интер", "Милан" и "Наполи", однако клуб из Бергамо не хочет продавать аргентинца прямым конкурентам.

Сам Алехандро Гомес в обращении к болельщикам в Instagram не опроверг факт драки с Джан Пьеро Гасперини.

"Дорогие поклонники "Аталанты", я пишу вам здесь, потому что у меня нет возможности защитить себя и поговорить с вами. Я хотел бы передать вам, что, когда я уйду, правда обо всем станет известна. Вы знаете меня и знаете, какой я человек. я люблю вас. Ваш капитан", - написал Гомес.

32-летний Алехандро Гомес выступал за "Металлист" в 2013-2014 годах.

В сентябре капитан итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес отказался переходить в "Аль-Наср" , выступающий в чемпионате Саудовской Аравии.

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