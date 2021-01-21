Британский тяжеловес пообещал вернуть старый долг Усику

21 января, 2021, 10:38

Британский тяжеловес Джо Джойс пообещал взять в украинца Александра Усика реванш за поражение во Всемирной серии бокса

Об этом Джойс заявил в интервью iFL TV.

По его словам, с 2013 года, когда он проиграл Усику, который выступал за "Украинских атаманов" в WSB, прошло много времени и он добавил в мастерстве.

"Наш первый поединок получился хорошим, а реванш будет еще лучшим. Я думаю, что за это время получил новые навыки. Я больше не позволяю своей голове принимать удары. Теперь я могу двигаться и делать другие вещи, ведь с тех пор я провел в боксе много времени. Сейчас у меня есть десятилетний опыт ", - сказал Джойс.

Он также добавил, что возможность, в случае успеха, встретиться с победителем боя между британцами Тайсоном Фьюри и Джошуа - шанс всей жизни.

"Потенциально победитель получит возможность подраться с победителем боя Фьюри - Джошуа. Сейчас это крупнейший поединок в мире бокса. Два тяжеловеса сразятся за звание абсолютного чемпиона мира. Победитель нашего боя с Усиком, вероятно, получит шанс побороться за звание абсолютного чемпиона. Нет ничего большего за это ", - отметил Джойс.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

20 января стало известно, что Всемирная боксерская организация санкционировала бой между британскими тяжеловесами Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

21 января Александр Усик потребовал компенсации за отказ от поединка с британцем Энтони Джошуа.

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