Зеленский поручил правительству представить подробную программу вакцинации от COVID-19

25 января, 2021, 16:14

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределения поставок", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Президент добавил, что программа вакцинации должна содержать подробный план по каждой области.

Также, по его словам, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.

В пресс-службе напомнили, что начало вакцинации от COVID-19 в Украине ожидается в феврале. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

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