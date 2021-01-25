Зеленский поручил правительству представить подробную программу вакцинации от COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Надо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в том числе созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок, и распределения поставок", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.
Президент добавил, что программа вакцинации должна содержать подробный план по каждой области.
Также, по его словам, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать.
В пресс-службе напомнили, что начало вакцинации от COVID-19 в Украине ожидается в феврале. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.
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