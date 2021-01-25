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Espreso.tvОбществоВ третий раз мэром Броваров стал Сапожко

В третий раз мэром Броваров стал Сапожко

На повторных выборах мэра Броваров победил действующий мэр Игорь Сапожко

Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.

За Сапожко на выборах 17 января проголосовали 21 787 избирателей (53,16%).

Сапожко обошел своих конкурентов - Олега Иваненко из "Европейской солидарности", набравшего 6025 голосов избирателей (14,7%), и Дмитрия Ратникова ("Слуга народа"), за которого проголосовали 4053 избирателя (9,89%).

Явка на выборах в Броварах составила 43,02% избирателей.

  • Напомним, что в Броварах состоялись перевыборы, поскольку Киевский окружной административный суд признал голосование 25 октября не состоявшимся.

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