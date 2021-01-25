В третий раз мэром Броваров стал Сапожко
25 января, 2021, 15:26
На повторных выборах мэра Броваров победил действующий мэр Игорь Сапожко
Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.
За Сапожко на выборах 17 января проголосовали 21 787 избирателей (53,16%).
Сапожко обошел своих конкурентов - Олега Иваненко из "Европейской солидарности", набравшего 6025 голосов избирателей (14,7%), и Дмитрия Ратникова ("Слуга народа"), за которого проголосовали 4053 избирателя (9,89%).
Явка на выборах в Броварах составила 43,02% избирателей.
- Напомним, что в Броварах состоялись перевыборы, поскольку Киевский окружной административный суд признал голосование 25 октября не состоявшимся.
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