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Espreso.tvОбществоТИК назначила повторные местные выборы в Броварах на 17 января

ТИК назначила повторные местные выборы в Броварах на 17 января


фото: reuters
Повторные местные выборы в Броварах Киевской области пройдут 17 января 2021 года

Об этом сообщает ОПОРА.

Броварская ТИК единогласно приняла решение провести выборы мэра Броваров и депутатов городского совета Броварской общины 17 января 2021 года.

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  • Окружной административный суд Киева 9 ноября признал местные выборы в Броварах такими, что не состоялись. Причиной админсуд указал ряд нарушений, в частности "право на свободные выборы, процедура тайного голосования, равное избирательное право, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки".

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