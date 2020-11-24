ТИК назначила повторные местные выборы в Броварах на 17 января
24 ноября, 2020, 18:19
Повторные местные выборы в Броварах Киевской области пройдут 17 января 2021 года
Об этом сообщает ОПОРА.
Броварская ТИК единогласно приняла решение провести выборы мэра Броваров и депутатов городского совета Броварской общины 17 января 2021 года.
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- Окружной административный суд Киева 9 ноября признал местные выборы в Броварах такими, что не состоялись. Причиной админсуд указал ряд нарушений, в частности "право на свободные выборы, процедура тайного голосования, равное избирательное право, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки".
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