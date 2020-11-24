ТИК назначила повторные местные выборы в Броварах на 17 января

Окружной административный суд Киева 9 ноября

местные выборы в Броварах такими, что не состоялись.

Причиной админсуд указал ряд нарушений, в частности "право на свободные выборы, процедура тайного голосования, равное избирательное право, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки".