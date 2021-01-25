В Киеве прошло шествие в память первых погибших участников Евромайдана
25 января, 2021, 20:55
В Киеве почтили память первых Героев Небесной Сотни - Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, погибших во время массовых протестов в январе 2014 года
Об этом сообщает УНИАН.
Около ста человек, среди которых родственники убитых, прошли шествием от Лядских ворот до Европейской площади и улицы Грушевского.
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Шествие остановилось возле памятного знака в честь Героев Небесной Сотни у библиотеки имени Ярослава Мудрого. Затем возложили цветы к мемориальным доскам памяти Нигояна и Жизневского, а затем Сеника и Бадеры (возле стадиона "Динамо"), зажгли лампадки и исполнили гимн Украины.
В завершение шествия священник отслужил панихиду по героям.
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