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В Киеве почтили память первых активистов, убитых на Евромайдане


фото: suspilne
В Киеве люди собрались, чтобы почтить память первых погибших на Майдане во время Революции Достоинства

Об этом сообщает Общественное.

Священник провел литургию у каждого памятного знака первым Героям Небесной сотни.

Люди почтили память Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Александра Бадера и Романа Сеника.

  • Нигоян стал первым погибшим протестующим во время Революции Достоинства. Он был застрелен 22 января 2014 года около 06:00 на улице Грушевского, возле стадиона "Динамо".
  • Позже от выстрела охотничьей пулей в сердце погиб гражданин Беларуси Жизневский.
  • Бадеру сильно избили во время столкновений на Грушевского, а 28 января 2014 года, вследствие травм он скончался.
  • Сеника 22 января 2014 года возле стадиона "Динамо" тяжело ранил снайпер, от полученных ранений Сеник скончался 25 января в больнице.

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