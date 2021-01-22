В Киеве почтили память первых активистов, убитых на Евромайдане
22 января, 2021, 16:08
В Киеве люди собрались, чтобы почтить память первых погибших на Майдане во время Революции Достоинства
Об этом сообщает Общественное.
Священник провел литургию у каждого памятного знака первым Героям Небесной сотни.
Люди почтили память Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Александра Бадера и Романа Сеника.
- Нигоян стал первым погибшим протестующим во время Революции Достоинства. Он был застрелен 22 января 2014 года около 06:00 на улице Грушевского, возле стадиона "Динамо".
- Позже от выстрела охотничьей пулей в сердце погиб гражданин Беларуси Жизневский.
- Бадеру сильно избили во время столкновений на Грушевского, а 28 января 2014 года, вследствие травм он скончался.
- Сеника 22 января 2014 года возле стадиона "Динамо" тяжело ранил снайпер, от полученных ранений Сеник скончался 25 января в больнице.
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