СБУ схватила разведчика "ЛНР"

25 января, 2021, 15:27

25 января в разведке рассказали об успешной спецоперации по задержанию боевика, который воевал против Украины в рядах террористов в 2014 году

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По результатам успешной спецоперации контрразведка Службы безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что задержанный житель Луганщины в 2014 году присоединился к так называемому 3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады террористов "ЛНР". Впоследствии продолжил преступную деятельность в должности разведчика в составе так называемой отдельной разведывательной роты 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".

Контрразведчики установили, что боевик выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Задержанному террористу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Также решается вопрос об уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Напомним, 22 января в СБУ рассказали, как контрразведка разоблачила руководителя ячейки запрещенной Компартии, завербованного ФСБ.

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