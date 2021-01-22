В Кропивницком контрразведка задержала руководителя ячейки запрещенной Компартии, завербованной ФСБ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
"Контрразведчики задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.
После обысков по месту жительства шпиона-коммуниста, правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации.
"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в СБУ.
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