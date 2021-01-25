"Тарифные протесты": в Запорожье требовали отставки Шмыгаля

25 января, 2021, 17:18

25 января под Запорожским облсоветом состоялась акция против повышения тарифов на коммунальные услуги, а также за отставку правительства Дениса Шмыгаля

Об этом сообщает Радио Свобода.

Протестующие требовали снижения цен на газ и электричество.

Также во время митинга люди обратились к Зеленскому с требованием отправить в отставку Шмыгаля и весь Кабмин.

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"Пенсия у меня социалка - 1769, а платежка за газ пришла - 2049. У меня не хватает за газ заплатить. А электроэнергия? А вода? А вывоз мусора? А продукты купить? А другие вещи? Где преодоление бедности? Нету. Вы нас довели до катастрофического обнищания", - заявил во время акции ее организатор Анатолий Шевченко.

Во время акции собирали подписи под обращением к президенту и правительству с требованиями участников.