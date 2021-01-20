Кличко: тарифы на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона повышать не будут
20 января, 2021, 20:50
Тарифы на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона не будут расти
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
Такой договоренности достигли во время правительственного совещания, инициированного Ассоциацией городов Украины при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля и мэров городов. В совещании также приняли участие представители Нафтогаза, Офиса президента Украины и нардепы.
Кличко заявил, что 25 января должен быть подписан Меморандум между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации.
Он будет регламентировать следующие договоренности:
- Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными.
- Проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК "Нафтогаз", образовавшейся из-за разницы в тарифах.
- Теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с Нафтогазом по выгодной цене.
Шмыгаль заявил, что газоснабжающие компании должны представить годовые тарифы на газ для населения весной или летом.
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