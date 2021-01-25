"Просто отдохнули": Линчевский заявил, что жесткий карантин ничего не изменил
Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.
"Непонятны мотивы, почему мы заходили в карантин в январе, а не в сентябре. Вы слышали отчет о подготовке больниц? О том, что наконец медицинская система готова принимать большое количество пациентов, что есть кислород для всех, есть аппараты ИВЛ. Но этого же нет. Ничего не изменилось за это время. Просто отдохнули", - сказал Линчевский.
Он также рассказал, репрезентативны ли рекордно низкие показатели заболеваемости COVID-19.
"Этот факт манипуляции недооценивают. Разрушение государства - это хуже. Когда первые лица, без исключения, президент, премьер-министр, откровенно обманывают, когда манипулируют, - это подрывает доверие к власти. Когда руководители государства позволяют себе публично манипулировать цифрами, - это ужасно. Эти данные, которые объявляет министерство ежедневно, - не соответствуют действительности. Они не характеризуют реальное состояние заболеваний", - отметил Линчевский.
- Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если на начало декабря в больницах было почти 29 тыс. больных COVID-19, то сейчас эта цифра меньше 19 тыс. человек.
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