"В декабре в больницах было почти 29 тыс. больных COVID-19, а сейчас меньше 19 тыс.": Шмыгаль об окончании жесткого карантина

"Эпидемиологи и инфекционисты отмечают, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом удалось стабилизировать, а медицинскую систему несколько разгрузить. Если на начало декабря в больницах было почти 29 тыс. больных COVID-19, то сейчас эта цифра меньше 19 тыс. человек. У нас нет ни одной области, где показатель занятых коек превышал бы 50%. За последние 4 месяца количество коек с подведенным кислородом увеличилась до 55 тыс.", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что в регионы уже отгружено дополнительно почти 1,5 млн экспресс-тестов. Также, по словам премьер-министра, отработаны новые эффективные маршруты госпитализации больных.

"Разработан чат-бот для больниц для внесения количества и типов свободных коек. Оптимизирована отчетность для медучреждений, где находятся больные коронавирусом", - написал Шмыгаль.

Также Шмыгаль добавил, что идет подготовка к возможному внедрению новой модели адаптивного карантина, которая позволит быстро реагировать на вспышки коронавируса в отдельных регионах.

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