Помощь в 8 тыс. грн получили почти полмиллиона украинцев, - Зеленский
25 января, 2021, 22:36
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько украинцев получили помощь в 8 тыс. грн
Об этом заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
"Также почти полмиллиона украинцев получили прямую помощь на сумму 8 тыс. грн. Всего было выплачено 3,6 млрд грн. Это впервые в истории независимой Украины в период кризиса деньги были направлены на прямую помощь предпринимателям и их сотрудникам", - отметил глава государства.
- Напомним, 22 декабря Пенсионный фонд начал выплаты физическим лицам - предпринимателям и наемным работникам единовременного пособия в размере 8 тыс. грн.
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