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Помощь в 8 тыс. грн получили почти полмиллиона украинцев, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько украинцев получили помощь в 8 тыс. грн

Об этом заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Также почти полмиллиона украинцев получили прямую помощь на сумму 8 тыс. грн. Всего было выплачено 3,6 млрд грн. Это впервые в истории независимой Украины в период кризиса деньги были направлены на прямую помощь предпринимателям и их сотрудникам", - отметил глава государства.

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