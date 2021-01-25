Помощь в 8 тыс. грн получили почти полмиллиона украинцев, - Зеленский

25 января, 2021, 22:36

Об этом заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Также почти полмиллиона украинцев получили прямую помощь на сумму 8 тыс. грн. Всего было выплачено 3,6 млрд грн. Это впервые в истории независимой Украины в период кризиса деньги были направлены на прямую помощь предпринимателям и их сотрудникам", - отметил глава государства.