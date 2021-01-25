Абрамович решил угнать с "Челси" главного тренера
25 января, 2021, 13:14
Руководство лондонского "Челси" приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Фрэнком Лэмпардом
Об этом сообщает The Telegraph .
По информации источника, вскоре будет официально объявлено, что главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отправлен в отставку.
Футболистов лондонского топ-клуба попросили не приезжать на базу к обеду. Причины такого решения не сообщаются.
Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019 года. Сейчас лондонцы занимают в чемпионате Англии девятое место и отстают от лидера - "Манчестер Юнайтед" - на 11 очков.
Команда Лэмпарда получила только 1 победу за последние 5 матчей.
- 12 января стало известно, что Роман Абрамович решил вернуть в "Челси" бывшего главного тренера Авраама Гранта.
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