Абрамович решил вернуть в "Челси" бывшего тренера

12 января, 2021, 10:20

Владелец "Челси" Роман Абрамович решил вернуть в английский футбольный клуб бывшего главного тренера Авраама Гранта

Об этом сообщает Teamtalk .

По мнению Романа Абрамовича, опыт и знания 65-летнего израильского специалиста помогут нынешнем главного тренера Фрэнку Лэмпарду.

Грант сейчас работает спортивным директором индийского клуба "Норт-Ист Юнайтед". С 2007 по 2011 год он возглавлял английские "Челси", "Портсмут и" Вест Хэм ".

В 2008 году Грант вывел "Челси" в финал Лиги чемпионов, в котором лондонцы уступили в серии послематчевых пенальти "Манчестер Юнайтед".

Напомним, 14 декабря чешский голкипер Петр Чех возобновил карьеру и сыграл за молодежную команду "Челси" в 38 лет.

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