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Израиль закрыл международное авиасообщение из-за новых штаммов коронавируса


фото: Reuters
Израиль закрыл до конца января международное авиасообщение из-за новых штаммов COVID-19

Об этом сообщает Haaretz.

Израиль приостановит международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы затормозить распространение новых штаммов коронавируса. Соответствующее решение принял кабинет министров страны.

"Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать - мы плотно закрыли страну", - сказал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.

Запрет не коснется грузовых рейсов и полетов служб скорой медицинской помощи. Вылететь из Израиля можно будет только по нескольким причинам: для лечения за границей, по работе, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах члена семьи или в случае переезда.

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