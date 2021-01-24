Израиль закрыл международное авиасообщение из-за новых штаммов коронавируса
Об этом сообщает Haaretz.
Израиль приостановит международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы затормозить распространение новых штаммов коронавируса. Соответствующее решение принял кабинет министров страны.
"Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать - мы плотно закрыли страну", - сказал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.
Запрет не коснется грузовых рейсов и полетов служб скорой медицинской помощи. Вылететь из Израиля можно будет только по нескольким причинам: для лечения за границей, по работе, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах члена семьи или в случае переезда.
- 9 января стало известно, что Израиль лидирует в мире по темпам прививки от коронавируса.
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