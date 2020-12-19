Израильский премьер Нетаньяху вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире

19 декабря, 2020, 22:05

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал прививку от коронавируса в прямом эфире

Об этом сообщает телеканал Kan в twitter.

"Маленький укол для человека - большой шаг для здоровья всех нас", - написал Нетаньяху после прививки.

Он отметил, что Израиль стал одной из первых стран, получивших вакцину от COVID-19. Нетаньяху ввели препарат от американской компании Pfizer.

חיסון בשידור חי | "על זה נאמר זריקה קטנה לאדם, וצעד ענק לבריאות של כולנו": רה"מ נתניהו קיבל את החיסון לקורונה # חדשותהשבת https://t.co/aErNzpt9kZ pic.twitter.com/rWVCiJRtFM - כאן חדשות (@kann_news) December 19, 2020

Напомним, 18 декабря вице-президент США Майк Пенс получил прививку от коронавируса, став самым высокопоставленным вакцинированным чиновником страны.

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