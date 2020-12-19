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Espreso.tvМирИзраильский премьер Нетаньяху вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире

Израильский премьер Нетаньяху вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире


фото: twitter
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал прививку от коронавируса в прямом эфире

Об этом сообщает телеканал Kan в twitter.

"Маленький укол для человека - большой шаг для здоровья всех нас", - написал Нетаньяху после прививки.

Он отметил, что Израиль стал одной из первых стран, получивших вакцину от COVID-19. Нетаньяху ввели препарат от американской компании Pfizer.

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