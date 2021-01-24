Италия запретила детям пользоваться TikTok
По правилам соцсети пользователям должно быть не менее 13 лет, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Guardian .
Говорят, что она участвовала в Челендже в TikTok, предусматривающий удушения в виде затягивания ремня на шее.
Девочка умерла в больнице. Ее нашла в ванной 5-летняя сестра. Школьница была на шее затянут ремень, и рядом был телефон. Телефон проверяет полиция. А прокуратура начала расследование смерти.
"Мы ничего не знали", - сказал отец девочки газете.
"Мы не знали, что она принимает участие в этой игре. Мы знали, что (наша дочь - ред.) заходила на TikTok ради танцев, смотрела видео. Как я мог представить это зверство? " - добавил он.
При этом владелец TikTok, китайский холдинг ByteDance, заявил, что не нашел ни одного контента в соцсети, который мог бы побудить девушку принять участие в любом подобном Челендже. Однако, будет способствовать местной прокуратуре расследовать возможное подстрекательство к самоубийству.
Несмотря на это итальянская власть решила заблокировать доступ к данному ресурсу 15 февраля.
Также официальный Рим считает, что TikTok уделяет "недостаточное внимание к защите несовершеннолетних". Основанием для такого вывода является легкость, с которой очень маленькие дети могут подписаться на приложение для видео.
- Напомним, киевская тиктокер "выбрала Россию" на Майдане: ей сделал замечание ветеран, теперь она судится в суд .
- Скандал начался с того, что тиктокерка выложила видео, на котором "выбирает" Россию перед США, Украиной и Беларусью. Видео было снято на Майдане Независимости в Киеве.
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