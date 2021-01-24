Италия запретила детям пользоваться TikTok

24 января, 2021, 11:00

В Италии решили частично заблокировать соцсеть TikTok для тех пользователей, чей возраст невозможно точно определить. Это произошло после того, как в городе Палермо умерла 10-летняя девочка

По правилам соцсети пользователям должно быть не менее 13 лет, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Guardian .

Говорят, что она участвовала в Челендже в TikTok, предусматривающий удушения в виде затягивания ремня на шее.

Девочка умерла в больнице. Ее нашла в ванной 5-летняя сестра. Школьница была на шее затянут ремень, и рядом был телефон. Телефон проверяет полиция. А прокуратура начала расследование смерти.

"Мы ничего не знали", - сказал отец девочки газете.

"Мы не знали, что она принимает участие в этой игре. Мы знали, что (наша дочь - ред.) заходила на TikTok ради танцев, смотрела видео. Как я мог представить это зверство? " - добавил он.

При этом владелец TikTok, китайский холдинг ByteDance, заявил, что не нашел ни одного контента в соцсети, который мог бы побудить девушку принять участие в любом подобном Челендже. Однако, будет способствовать местной прокуратуре расследовать возможное подстрекательство к самоубийству.

Несмотря на это итальянская власть решила заблокировать доступ к данному ресурсу 15 февраля.

Также официальный Рим считает, что TikTok уделяет "недостаточное внимание к защите несовершеннолетних". Основанием для такого вывода является легкость, с которой очень маленькие дети могут подписаться на приложение для видео.