С помощью беспилотника ВСУ уничтожили оккупанта вблизи Марьинки, - СМИ

24 января, 2021, 11:50

Оккупационные силы России на Донбассе сообщили о смерти своего боевика из-за удара с БПЛА ВСУ

Об этом со ссылкой на Украинские милитаристский портал , который постоянно мониторит информационные ресурсы российско-террористических сил, передает Еспресо.TV .

"23 января в 11:40 вооруженные формирования Украины, используя ударный БПЛА, нанесли удар по позициям" народной милиции ДНР "в районе поселка Старомихайловка (Марьинского района Донецкой области - ред.). В результате сброса взрывного устройства погиб защитник" нашей республики ", - говорится в сообщении со ОРДЛО.

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В частности, речь идет о сбросе боеприпаса с беспилотника к западу от Донецка.

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