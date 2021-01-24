С помощью беспилотника ВСУ уничтожили оккупанта вблизи Марьинки, - СМИ
Об этом со ссылкой на Украинские милитаристский портал , который постоянно мониторит информационные ресурсы российско-террористических сил, передает Еспресо.TV .
"23 января в 11:40 вооруженные формирования Украины, используя ударный БПЛА, нанесли удар по позициям" народной милиции ДНР "в районе поселка Старомихайловка (Марьинского района Донецкой области - ред.). В результате сброса взрывного устройства погиб защитник" нашей республики ", - говорится в сообщении со ОРДЛО.
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В частности, речь идет о сбросе боеприпаса с беспилотника к западу от Донецка.
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